Ariana Grande se tomará un descanso de las redes sociales tras ruptura con Pete Davidson

Ariana Grande está atravesando un duro momento este año, luego de que su ex pareja Mac Miller falleciera y ahora con el fin de su compromiso con el comediante Pete Davidson, razón por la cual aparentemente la cantante pop ha tomado la decisión de retirarse por un tiempo de las redes sociales.

Tras formar parte de ‘A very wicked Halloween’ de NBC, Ariana Grande utilizó su cuenta oficial de Instagram para escribir en una historia, la cual posteriormente eliminó, acerca de la razón por la cual se retiraría.

“Es hora de decir adiós otra vez a Internet por un rato. Es difícil no toparse con noticias y cosas que estoy intentando no ver. Es muy triste y todos estamos tratando de seguir adelante. te amo y gracias por estar aquí siempre”, colocó la Ariana Grande en Instagram Stories.

Ariana Grande announces a break from social media. Do you, Ari. The Toasters will be here waiting for you. #TheMorningToastpic.twitter.com/nuN2P890jM