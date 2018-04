Aracely Arámbula presume su perfecto derrier en ardiente video

Aracely Arámbula siempre logra acaparar las miradas de sus fanáticos de las redes sociales. Y esta vez lo logró publicando en sus redes sociales un video donde la vemos presumiendo sus sexys caderas.

En el clip aparece Aracely Arámbula luciendo un transparente y ceñido vestido que dejó relucir su esbelta figura, mientras camina por un pasillo contornea sus caderas.

El video publicado por Aracely Arámbula en Instagram llegó a tener más de 370 mil reproducciones en solo cuestión de horas y un sinfín de comentarios halagadores por parte de sus fans.

“Tienes todo bello, mucho talento y el cuerpazo”, “res una mujer Bella, inteligente, Buena madre, hija etc. No te quedes sola no cielo, busca tu media naranja porque hay muchas”, “Me encanta verte llegar…pero amo verte ir”, son algunos comentarios de sus fans.

Hace unos días Aracely Arámbula hizo su paso por la alfombra roja de los premios Billboard Latino 2018 y se robó la mirada de todos sus seguidores al desfilar con un sexy vestido, el cual dejó ver más de la cuenta.