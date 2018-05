Aracely Arámbula presume su derrier y calienta todo Instagram

Aracely Arámbula es una actriz con una belleza única y ha sabido ganarse su espacio en las redes sociales donde tiene más de 2 millones de seguidores, quienes no dudan en llenarla de elogios.

Recientemente, Aracely Arámbula remeció todo Instagram luego que compartiera una fotografía donde la vemos posando de espaldas, presumiendo su tonificado derrier.

La imagen que publicó la actriz logró alcanzar más de 9 mil “me gusta” en solo una hora y sus fans le dejaron miles de piropos.

“Bella y hermosa mujer, todo un monumento”, “Esta señorita me mantiene con el corazón en la mano”, “Que preciosa eres, no me canso de mirarte”, “Tienes un cuerpo de ensueño, preciosa”, son algunos comentarios que le dedican sus fans a Aracely.

No cabe duda alguna que Aracely Arámbula sabe cómo mantener literalmente en sus manos a sus fans de las redes sociales.

Cabe mencionar que no es tarea fácil conservar una buena figura. Aracely Arámbula ha expresado en varias ocasiones que una estricta rutina de ejercicios y una alimentación sana son claves para lograrlo.