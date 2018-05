Aracely Arámbula lanza duro comentario a quienes criticaron a sus hijos

Aracely Arámbula a través de su cuenta oficial de Instagram comentó que a sus hijos les agrada mucho las canciones de Nicky Jam. Y tras ello miles de cibernautas empezaron a cuestionarla.

Todo inició luego que Aracely Arámbula se encontrara con Nicky Jam durante la más reciente entrega de los Premios Billboard Latino, realizada en Miami, y allí se tomaran una fotografía, la misma que compartió en Instagram.

“Gracias, Nicky Jam, por ser tan amable y regalarme esta foto para mis chicos. Uno por los hijos se vuelve fan también. Felicidades por tus premios y que el éxito acompañe siempre”, escribió para acompañar la imagen que generó reacciones encontradas entre los seguidores de Arámbula.

“Esa música es vulgar. Una cosa es que los niños la escuchen sin saber o porque es pegajosa. Pero no entiendo por qué Aracely los expone cómo si fuera algo de admirar”, “A la edad de ellos, no me haría sentir como pavorreal que me pida mi hijo un autógrafo de Nicky Jam, pero cada quien con sus hijos…”, escribieron algunos de los cibernautas.

Ante las críticas, Aracely Arámbula no se quedó callada y respondió fuerte y claro a todos los detractores

“Qué gente tan fea criticando a mis, recalco, a mis hijos. Y ellos pueden escuchar a quien quieran. Tienen que brincar los amargados. Qué vergüenza. Que se laven la boca antes de hablar de ellos”, dijo la actriz y presentadora de televisión.