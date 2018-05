Aracely Arámbula fue criticada por tomarse foto con Nicky Jam

Aracely Arámbula impactó en los Billboard Latino 2018 con un ceñido y sexy vestido, ocasión que aprovechó para tomarse una foto con Nicky Jam y no dudó en compartirlo en su red social Instagram, pedido por sus hijos.

“Gracias Nicky Jam por ser tan amable y regalarme esta foto para mis chicos. Uno por los hijos se vuelve fan también jaja ¡Felicidades por tus premios! y que el éxito te acompañe siempre, Billboards 2018”, escribió Aracely Arámbula.

Luego de esta publicación, cientos de comentarios en contra de Aracely Arámbula se leían en el área de interacciones de la plataforma digital antes mencionada.

“No sé por qué tanto despotricaste en contra de un hombre, porque según tú denigran o no tienen consideración con una mujer”, “¿Acaso no has escuchado las letras de sus canciones?”, “Sus letras tratan como objeto sexual a las féminas y denigran a las mujeres”, “Hablaste muy mal en su momento ahora los premias a tus hijos con canciones de este tipo”, fueron algunos de los fuertes críticas que le dejaron a la mexicana.

Por su parte, Aracely Arámbula no se contuvo y les respondió a todos sus detractores con este fuerte mensaje.

“Que gente tan fea criticando a mis hijos. Ellos pueden escuchar a quien quieran, tienen que brincar los amargados. Qué vergüenza que se laven la boca antes de hablar de ellos”, arremetió la actriz.