Aracely Arámbula desata la locura de sus fans al lucir sexy vestido sin ropa interior

¡Más chula que nunca! Aracely Arámbula despertó los suspiros de sus fans al lucir muy radiante, un vestido dorado durante la presentación del nuevo proyecto de telemundo: Masterchef Latino.

Lo que llamó la atención de su atuendo, es que en esta ocasión, la bella mexicana decidió no usar brasier y lucir las aberturas de su vestido en los que muchos ya lo consideran su favorito.

En esta importante gala, Aracely Arámbula no dudó en agradecer a todo el equipo de producción que conforma este nuevo espacio. Además de mencionar el respaldo y cariño de todos sus seguidores.

“Este 2018 empezaremos el año con muy buen pié, el 14 de enero se estrena por las pantallas de Telemundo este increíble show”, escribió muy animada la bella artista.

De inmediato los millones de seguidores de Aracely Arámbula no dudaron en elogiarla ni en felictarla por esta nueva faceta en donde su nuevo reto es ser la conductora estrella de este nuevo programa.

“Con tu figura que me atrapa , con esa curva que me mata y una mirada que me delata”, escribió muy animado uno de sus admiradores.