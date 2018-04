Angelique Boyer y Sebastián Rully: así respondieron a críticas por foto “inapropiada”

Angelique Boyer y Sebastián Rully vienen disfrutando de unas merecidas vacaciones en Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo. Y una foto que compartió el actor generó que miles de personas lo criticaran.

La imagen que ha generó todo un alboroto entre sus seguidores es una donde Angelique aparece saltando en el fondo, mientras que su guapo novio está en sobreposición sacando la lengua.

Tras su publicación, muchos cibernautas calificaron como “inapropiada” la imagen. Sin embargo, ambos hicieron caso omiso a los cuestionamientos de los cibernautas. Y fue la protagonista de “Teresa” quien en su cuenta de Instagram compartió una romántica fotografía junto al actor.

“Felices vacaciones mundo. Taggea a tu amorcito #amor guarda la foto y ponte creativo estás de vacaciones, suban sus fotos. Compartan y cuiden las playas y el mar. Me entrego por qué no necesito controlarme ni controlarlo, no necesito fingir si no sentir, no necesito exigir, pero si recibir. Amor es dar y sentir paz. Construir cada día una vida propia y aprender a compartir para sumar y no restar. Gracias amor”, fue el mensaje con el que Angelique Boyer acompañó la fotografía.

La imagen donde vemos que Sebastián Rully tiene en sus manos a una diminuta Angelique Boyer obtuvo más de 670 mil “me gusta” y un sinfín de comentarios.