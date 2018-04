Angelique Boyer y Sebastián Rulli protagonizan romántico beso y emocionan a sus fans

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una pareja súper estable y su romance siempre genera portadas. Esta vez el actor usó sus redes sociales para compartir una serie de fotografías donde se lucen más enamorados que nunca.

Sebastián Rulli compartió las imágenes junto a un extenso mensaje donde explicaba todo el amor que siente por Angelique Boyer y que anhela amarla así siempre.

“Cuando digo te extraño no es porque quiera egoístamente tenerte cerca mío, si no que el hecho de no estar a tu lado me hace estar consciente de lo mucho que te Amo. Te pienso a cada instante y reconozco lo afortunado que soy de tenerte en mi vida. Valoro cada risa, cada lagrima, cada beso…cada momento. Y deseo Amarte así y más, estés donde estés. Porque el amor no tiene límites ni fronteras, ni existe tiempo ni distancia que pueda contra él. Te Amo por siempre y para siempre”, fue el tierno mensaje que compartió el actor.

Sus fanáticos fueron los más emocionados y en solo una hora su publicación duró más de 72 mil “me gusta” y un sinfín de comentarios donde aplaudían su romance.

“Bendiciones para ustedes. Dios siga derramando sus bendiciones para que ese amor tan inmenso se fortaleza cada día más”, “Hacen una extraordinaria pareja, el amor brota en ustedes. Gracias por compartir los momentos. Qué viva él amor”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.