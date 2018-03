Ana María Polo fue víctima de su ‘propio caso’ en un divertido vídeo

¡Para no creerlo! Ana María Polo, conductora del exitoso programa ‘Caso Cerrado’, acaparó la atención de los miles de cibernautas luego de publicar su ‘propio caso’ a través de Instagram. La carismática conductora puso en evidencia su fobia a las ranas y literalmente saltó de su escritorio en el que dirige su emisión.

Conocida en el mundo de habla hispana como la Doctora Polo, Ana María Polo es conocida por su temperamento neutral que muestra en cada uno de los temas en su candente programa, pero esta vez protagonizó su propio ‘caso’.

¿Qué pasó? Ana María Polo presentaba uno de los temas del día en ‘Caso Cerrado’ mientras uno de los asistentes mostraba las evidencias cerca de su escritorio de la conocida Doctora, sin embargo, cuando las ranas ‘cubanas’ salieron de la caja, la conductora literalmente saltó de su asiento.

“¡Qué no es lo mío! ¡Qué no es lo mío señores! No me gustan”, dijo Ana María Polo mientras se alejaba más de las ranas, mientras el público celebró su reacción entre risas.

“¡No corre por un tigre!… jajajaajaj pero….”, comentó entre risas el encargado de mostrar las pruebas del caso.

En pocas horas, el vídeo superó las 80 mil reproducciones y cientos de comentarios que evidenciaron lo jocoso que les pareció al exponer su temor a unas inofensivas ranas.

¡Este es el vídeo del que todos están hablando!

Este es el vídeo que publicó Ana María Polo a través de Instagram y puso en evidencia una de sus fobias.