Alicia Machado deja claro que no soporta a Gloria Trevi y la llama "expresidiaria"

Alicia Machado despotricó una vez más contra Gloria Trevi. Esta vez a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. La exreina de belleza la llamó “pinche expresidiaria”.

“Dale con la necedad de Gloria Trevi”, dijo la actriz mientras veía el programa Gran Oportunidad, de Telemundo.

Desde la comodidad de su hogar, Alicia Machado pidió que ya no le sigan “involucrando con esa mujer, ¡qué horror! Me cae mal, no me gusta su música ni su talento, ni me gusta ella, ni le creo su historia y qué flojera me dan”.

Asimismo, se dio tiempo a contar que Gloria Trevi había llegado a amenazarla. “En México me tocó pedirle disculpa a la bicha esta porque me amenazaron de muerte, pero vivo en Estados Unidos. Que se le ocurra amenazarme aquí y a ver cómo le va a ir”, señaló.