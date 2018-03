¿Alejandro Sanz se enfurece con Maluma y le pide respeto?

Hace algunos días Maluma publicó un video en su historia de Instagram un video donde él y su amigo Llane, integrante de ‘Piso 21’, cantaban “Mi soledad y yo”, tema del gran Alejandro Sanz, quien no lo tomó nada bien.

Sí, así como lo lees, a través de su cuenta de Instagram, Alejandro Sanz publicó un extenso texto donde le pedía “respeto y compañerismo” a Maluma.

“Maluma, hermano, vi tu videíto. No te rías de tu amigo, el chaval de pelo largo, porque no pueda cantar “Mi soledad y yo”. Él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él. Aun así gracias por el homenaje. Me emocionó [verlos] cantando una canción mía, esa de hace 25 años… y ahí está. ¿Increíble no?”, publicó Alejandro Sanz.

“De corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el respeto y el compañerismo”, concluyó.

Los seguidores de Alejandro Sanz apoyaron la publicación del artista con mensajes en contra de Maluma, a quien tildaron de “patético” por el video que publicó en su historia de Instagram.

“Solo un grande como Alejandro Sanz para dar estas palabras a estos musiqueros de tiempo actual pero que no perduran”, “Tu trayectoria habla por ti y los que tenemos el privilegio de conocerte hacemos caso omiso [a] los videos patéticos”, “Siempre te apoyaremos Alejandro Sanz”, fueron algunos mensajes que se leen.