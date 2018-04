Adamari López confesó que se inyectó botox

Adamari López dejó sorprendido a más de uno luego que durante una entrevista terminara confesando que se ha inyectado bótox para eliminar una línea de expresión de su cuello.

“El cuello me lo cuido mucho porque tengo una línea de expresión que la tengo aquí, de toda la vida, y siempre pensaba que era por no ponerme suficiente crema, fui a donde un dermatólogo y me dijo que es una cosa normal que tengo, hasta un poquito de bótox una vez me puse”, aseguró Adamari Lopez en una entrevista a MamásLatinas.

Sin embargo, Adamari López manifestó que después de aquella experiencia ha preferido no recurrir más a ese método.

“Pero me lo puse una vez porque esas cosas muy invasivas no son para mí, y prefiero seguir cosas naturales o cremas que puedan tener elementos naturales para cuidarme”, sostuvo.

Durante la entrevista la actriz y presentadora de televisión contó que mantiene una piel lozana debido a que desde muy pequeña se ha preocupado en cuidar su piel aplicándose cremas en todas las áreas de su cuerpo.

A sus 46 años, Adamari López no necesita ser una artista con las medidas perfectas. La sensualidad, belleza y el talento que posee es suficiente para enamorar a muchos caballeros, como a Toni Costa, pareja de la actriz, quien queda rendido ante tanta hermosura.