Majida Issa y las veces que subió la temperatura a sus fans

¡Sabe cómo hacerlo! Majida Issa sorprendió e hizo suspirar a sus seguidores de Instagram, quienes aceptaron encantados las sexys fotos que ‘La Diabla’ publicó en su red social.

No es para menos, la actriz de Sin senos si hay paraíso, no tiene nada que envidiar a otras féminas y cada vez que puede comparte sus instantáneas con las que no deja nada a la imaginación.

Pese a que su papel no es el más querido de la serie de Telemundo, Majida Issa es bien aceptada por sus fans en la vida real y lo demuestran a través de sus redes sociales en las que no dudan en dejarle muchos halagos.

La actriz compartió una imagen del trabajo que el fotógrafo Camilo Villabona hizo con ella para la revista Maxim Colombia. La foto, sin duda alguna, revela las medidas mejor conservadas de Majida Issa.

Como se recuerda, Majida Issa interpretó el papel de ‘La Diabla’ en Sin senos si hay paraíso, donde desempeño un buen rol que caló en las mentes de sus simpatizantes, quienes la siguen hasta la fecha a través de sus diversas plataformas sociales que la guapa Majida utiliza.