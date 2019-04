La India le hace seria recomendación a Daniela Darcourt para resaltar en la música

La India) llegó a nuestro país para ser parte de “Una Noche de Salsa”, junto a grandes exponentes internacionales como peruanos. Sin embargo, esta no es una visita cualquier, la cantante de gran trayectoria pisó tierra peruana para proclamarse madrina de, nada menos que, Daniela Darcourt, a quien resaltó en esta entrevista como una artista “humilde y con mucho talento”.

“No es difícil que Daniela se robe el cariño del público, es muy atenta y dedicado con solo 23 años”, indicó La India, señalando que trabajar con nuestra compatriota es bastante placentero, pues es una mujer que capta rápido.

Como se recuerda, la dupla grabó el tema Me cansé de ser la otra, cuyo video lo filmarán muy pronto. Sin embargo, esta interpretación podrá ser escuchada este sábado 27 de abril en “Una Noche de Salsa”, donde Darcourt será telonera y horas después, tendrá la dicha de subirse a la tarima con “La Princesa de la Salsa”.

La India comentó que hoy en día las artistas buscan impactar al público con su físico, más no solo con su talento. Ante ello, no dudó en enviarle un certero mensaje a su ahijada.

“Daniela es bailarina, creo que ella está encontrándose más, he visto que se pone trajes enseñando las piernas, o se ponen unos pantalones cortos y pegados, ella está celebrando su juventud, el mensaje está claro, creo que ahora se va a poner a pensar cuál es el mensaje de Celia Cruz, de La Lupe y de La India”, indicó a Peru.com.

“Es muy difícil consolidarse como artista, esto es combinado con un nombre, si subes al escenario vestida como una barra (prendas cortas), lo único que van hacer es mirarte el trasero en vez de escucharte. Yo siempre fui muy sensual, yo pude vestirme con pantys pero yo no soy JLo, soy La India, para que me respeten tuve que cambiar mi manera de proceder en la tarima, para yo poder ser un ícono para las mujeres. En un video me puedo poner sexy pero en la tarima no, siempre fui un poco delicada con eso”, recalcó la cantante.

Según contó la India, Daniela no dudó en invitarla a su casa para que conozca a su mamá y a sus amigos de barrio. Es aquí donde la joven le hizo recordar sus inicios y la humildad de Celia Cruz, su madrina.

“Daniela es muy humilde, es una muchacha que se crió sin padre, cada vez que se va a trabajar el dinero se lo da a su familia y esas son cosas que me tocan el corazón. A mi me gustó que Daniela sacó tiempo para decirme ven a mi casa y conoce a mi mamá”, contó la cantante con los ojos llorosos.

Por su parte, Daniela Darcourt, indicó que se encuentra muy emocionada que una artista de la talla de La India la esté apoyando en su carrera y como persona.

“Ella sabe que le tengo mucho respeto, no todos los días llegan a tu vida íconos tan grandes, que se dedican más a allá del trabajo, sino a cuidarte, es un icono musical bastante fuerte, sabe que estoy trabajando muy duro para seguir sus pasos”, señaló la joven.

En otro momento, La India habló de su colaboración con Jerry Rivera, a quien calificó como un hombre “bellísimo”.

“Jerry Rivera es un cara de niño, bellisimo, físicamente porque no se pone viejo, es tan talentoso, para mi fue un placer estar con él y grabar esta canción. Ahora vamos a grabar el video”, indicó la cantante sobre este nuevo proyecto que es posible que lleve el nombre “Viva la Salsa”.

Cabe recordar que Jerry Rivera es una de las figuras que será parte de “Una Noche de Salsa”, junto a Grupo Niche de Colombia, El Gran Combo de Puerto Rico, Josimar y su Yambú, y Zaperoko.

La puertorriqueña resaltó que es importante que los músicos se apoyen y reiventen, como lo hacen los artistas de música urbana.

“Es cierto, ahora se escucha mucho el reggaetón, tenemos que respetar, ellos se reinventan, trabajan colaboraciones. Son raperos, no cantantes, aunque se ofendan. Trabajan juntos y eso lo hace refrescante para su género y por qué no hacer eso con la salsa”, apuntó.

La India se presentará en “Una Noche de Salsa”, en edición especial en el Jockey Club del Perú este sábado 27 a las 7.00 p.m.