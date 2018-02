iHeartRadio 2018: conoce la lista completa de nominados en los premios de la música

iHeartRadio es uno de los eventos más importantes de la música que se realizará este 11 de marzo. Dentro de los nominados están Luis Fonsi y Daddy Yankee que parten como los favoritos con 6 nominaciones con el tema ‘Despacito’, mientras que Camila Cabello, Ed Sheeran y Khaled con 5.

Conoce la lista completa de nominados:

Canción del año

‘Despacito’ – Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber

‘Shape Of You’ – Ed Sheeran

‘Something Just Like This’ – The Chainsmokers y Coldplay

‘That’s What I Like’ – Bruno Mars

‘Wild Thoughts’ – DJ Khaled con Rihanna y Bryson Tiller

Artista Femenina del Año

Alessia Cara

Halsey

Pink

Rihanna

Taylor Swift

Artista masculino del año

Bruno Mars

Charlie Puth

Ed Sheeran

Shawn Mendes

The Weeknd

Mejor dúo / Grupo del año

Imagine Dragons

Maroon 5

Migos

Portugal. El hombre

The Chainsmokers

Mejor colaboración

‘Despacito’ – Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber

‘No quiero saber’ – Maroon 5 presentando a Kendrick Lamar

‘Something Just Like This’ – The Chainsmokers y Coldplay

‘Stay’ – Zedd y Alessia Cara

‘Wild Thoughts’ – DJ Khaled con Rihanna y Bryson Tiller

Mejor nueva artista pop

Camila Cabello

Julia Michaels

Liam Payne

Logic

Niall Horan

Canción de baile del año

‘It Is not Me’ – Kygo y Selena Gomez

‘No Promises’ – Cheat Codes con Demi Lovato

‘Rockabye’ – Clean Bandit y Anne-Marie presentando a Sean Paul

‘Something Just Like This’ – The Chainsmokers y Coldplay

‘Stay’ – Zedd y Alessia Cara

Artista de baile del año

Calvin Harris

Códigos de trucos

Kygo

The Chainsmokers

Zedd

Canción de Hip-Hop del año

‘Bad and Boujee’ – Migos con Lil Uzi Vert

‘Bodak Yellow’ – Cardi B

‘HUMBLE’. – Kendrick Lamar

‘Rockstar’ – Post Malone

‘Pensamientos Salvajes’ – DJ Khaled con Rihanna y Bryson Tiller

Artista de hip-hop del año

DJ Khaled

Drake

Future

Kendrick Lamar

Migos

Artista del Año

Bruno Mars

Childish Gambino

Khalid

Rihanna

The Weeknd

Canción latina del año

‘Despacito’ – Luis Fonsi y Daddy Yankee

‘El Amante’ – Nicky Jam

‘Hey DJ’ – CNCO

‘Mi Gente’ – J Balvin con Willy William

‘Súbeme La Radio’ – Enrique Iglesias

Artista latino del año

J Balvin

Luis Fonsi

Nicky Jam

Shakira

Mejor nuevo artista latino

Abraham Mateo

Bad Bunny

Danny Ocean

Karol G

Ozuna

Las mejores letras

‘Bodak Yellow’ – Cardi B

‘Despacito’ – Luis Fonsi y Daddy Yankee

‘No hay nada que me contenga’ – Shawn Mendes

‘Mira lo que hiciste que haga’ – Taylor Swift

‘Perfect’ – Ed Sheeran

‘Slow Hands – Niall Horan

Mejor canción de portada

‘Todo lo que tenemos’ – Shawn Mendes

‘Malvado mentiroso’ – HAIM

‘Problemas’ – Niall Horan

‘Perdido’ – Khalid

‘Di no vas a dejar ir’ – Camila Cabello y Machine Gun Kelly

‘ The Chain’ – Harry Styles

‘Touch’ – Ed Sheeran

‘The Tribute Song’ – Treinta segundos a Marte

Mejor ejército de fans presentado por Taco Bell

Ariadores – Ariana Grande

Beliebers – Justin Bieber

BTS Army – BTS

Camilizers – Camila Cabello

EXO-L – Arreglos EXO

Harmonizers – Fifth Harmony

Lovatics – Demi Lovato

Mendes Army – Shawn Mendes

Mixers – Little Mix

Selenators – Selena Gomez

Smilers – Miley Cyrus

Swifties – Taylor Swift

Mejor video musical

‘Malos mentirosos’ – Selena Gomez

‘Bodak Yellow’ – Cardi B

‘Despacito’ – Luis Fonsi y Daddy Yankee

‘I’m The One’ – DJ Khaled

‘Mira lo que me hiciste hacer’ – Taylor Swift

‘Malibu’ – Miley Cyrus

‘Nuevas reglas’ – Dua Lipa

‘Forma de ti’ – Ed Sheeran

‘Signo de los tiempos’ – Harry Styles

‘Lo siento, no lo siento’ – Demi Lovato

‘Swish Swish’ – Katy Perry

‘Eso es lo que Me gusta’ – Bruno Mars

‘No hay nada que me frene’ – Shawn Mendes

Mascota del músico más linda

Batman – Demi Lovato

Bear Rexha – Bebe Rexha

Nugget – Katy Perry

Olivia – Taylor Swift

Pig Pig – Miley Cyrus

Toulouse – Ariana Grande

Mejor comienzo en solitario

Camila Cabello

Harry Styles

Liam Payne

Louis Tomlinson

Niall Horan

Mejor Remix

‘Bon Appétit’ – Katy Perry, Migos y 3LAU

‘Despacito’ – Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber

‘do re mi’ – blackbear con Gucci Mane

‘Amigos’ – Justin Bieber y BloodPop con Julia Michaels

‘Havana’ – Camila Cabello y Daddy Yankee

‘Homemade Dynamite’ – Lorde, Khalid, Post Malone y SZA

‘Que tenga este baile’ – Francis & The Lights con Chance The Rapper

‘Mi Gente’ – J Balvin y Willy William con Beyoncé

‘Reggaetón Lento’ – CNCO y Little Mix