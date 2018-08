Idris Elba sería el reemplazante de Daniel Craig en "James Bond"

Daniel Craig será recordado por dar vida al reconocido agente 007, James Bond, pero su inminente retiro alerta a los fans. Ante esto surge la pregunta ¿Quién podría reemplazarlo? En Hollywood ya suena fuerte un nombre.

Según el portal Daily Star, el director de la saga Antoine Fugua y la productora Barbara Broccoli ya habrían conversado sobre el sucesor de Craig en el próximo James Bond y estarían considerando que lo interprete un actor negro.

El artículo del citado medio afirma que Broccoli piensa que es el momento para hacerlo, ya que el agente 007 debería ser representado por una persona perteneciente a un grupo que genere conciencia. “Es algo que pasará eventualmente”, habría dicho la productora según el medio británico Daily Star.

¿Sobre quién recae la responsabilidad de suceder a Daniel Craig? Nada menos que sobre Idris Elba, actor británico de 45 años que ya habría sido tentado anteriormente para interpretar a 007. En 2014, el actor dijo a CNNque “sería un gran honor” interpretar al recordado agente.

En Twitter, los seguidores de la saga de James Bond se han pronunciado y aseguran que Elba interpretaría a un “gran” agente 007.

Idris Elba is one of the finest men on the planet. He would not be lucky to play Bond, the studio would be lucky to have him do it. pic.twitter.com/IFtHMopknx