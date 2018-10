Hugh Jackman celebra cumpleaños de Ryan Reynolds con curiosa foto en Twitter

Ryan Reynolds cumplió 42 años este martes 23 de octubre y a su archienemigo en la saga de Marvel, Hugh Jackman, festejó su cumpleaños con una broma a través de Twitter que los usuarios no han dudado en comentar.

Hugh Jackman compartió una fotografía junto a Ryan Reynolds, quien está caracterizado como Deadpool. Ambos se muestran muy amigables al darse un abrazo, ya que la estrella de Wolverine muestra una gran sonrisa.

“Porque me dijeron que yo soy el más hermoso y tú no. Te dejaré abrazarme. Sólo esta vez. En tu cumpleaños”, escribió Hugh Jackman en Twitter.

Because I’m told that I AM THENICESTGUY and you’re NOT. @VancityReynolds … I will let you hug me. Just this once. On your birthday. pic.twitter.com/OoW3ZJiN2N