Hugh Hefner, fundador de la revista 'Playboy', murió a los 91 años

Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, falleció esta noche a los 91 años de edad, tal como lo informó la propia red social en Twitter.

Desde hace un buen tiempo, el reconocido magnate se había alejado del mundo del espectáculo por problemas de salud.

Recordemos que hace un año, Keith, hermano de Hugh Hefner, falleció tras padecer de cáncer, desde ese entonces, mantuvo al margen su vida privada.

Hugh Hefner falleció por causas naturales en su mansión de la ciudad de Los Ángeles, California.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4