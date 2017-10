Hollywood: casi 40 mujeres acusan al director de cine James Toback de acoso

Casi cuarenta mujeres han acusado al director de cine y escritor estadounidense James Toback de acoso sexual en encuentros que se remontan a la década de 1980, según un reportaje que publicó el diario Los Angeles Times.

James Toback, de 72 años y nominado a un Oscar por el guión del filme “Bugsy” (1991), supuestamente acosó a mujeres que había contratado, que buscaban trabajo o que había abordado por la calle, de acuerdo con la información del diario, que cuenta con testimonios de 38 mujeres, la mayoría con nombre y apellidos.

Toback embaucaba a las mujeres bajo el pretexto de ser una puerta de entrada a Hollywood y en encuentros posteriores, que tenían lugar en espacios privados como una habitación de hotel o incluso públicos como un parque, se masturbaba frente a ellas o se rozaba contra ellas.

Louise Post, guitarrista y vocalista de la banda Veruca Salt, que en 1987 conoció a Toback en la universidad Barnard, recordó que el director le dijo que quería masturbarse mientras le miraba a los ojos, una petición libidinosa que se repite en los relatos de otras presuntas víctimas.

“Ir a su apartamento ha sido mi fuente de vergüenza de los últimos 30 años, el haberme permitido ser tan ingenua”, lamentó Louise Post.

En el caso de Sari Kamin, a la que Toback abordó en la calle con el pretexto de ofrecerle un casting, tras varios meses el director la convenció para reunirse a solas con él en una habitación del hotel y la presionó para que se desnudara con la excusa de que si no era capaz de hacerlo allí no podría hacerlo en un plató.

In which #JamesToback calls me a liar and yet commends women who came out against Harvey Weinstein. https://t.co/VM6dUpCssF

Kamin finalmente accedió y en ese momento Toback se le acercó y le frotó su entrepierna. Al preguntarle, “paralizada”, si estaba intentando estimularse sexualmente, el director le contestó que “por supuesto” y la joven salió corriendo.

Ninguna de las mujeres, algunas de ellas jóvenes aspirantes a actriz que dejaron la actuación tras los incidentes, contactó con la Policía.

Preguntado por el diario, Toback negó haber conocido nunca a las mujeres que lo acusan, o conocerlas solo de “cinco minutos”, por lo que no tiene “recuerdos”.

Asimismo, defendió que le resultaría “biológicamente imposible” realizar los comportamientos de los que se le acusa debido a una diabetes y una condición coronaria que sufre desde hace 22 años.

Además de hablar con el diario, Louise Post compartió su experiencia en las redes con la etiqueta “me too”, que se ha popularizado desde que salió a la luz el escándalo de abusos sexuales en Hollywood por parte del productor Harvey Weinstein.

Asia Argento, una de las mujeres que acusan a Weinstein de abuso sexual y, en concreto, de violación, escribió en Twitter tras la publicación del reportaje: “Muy orgullosa de mis hermanas por derribar a otro cerdo: James Toback”.

(Fuente: EFE)

My friend @echodanon is one of the #heroes who survived the attack of deplorable #JamesToback and with her courage exposed his horrific M.O. pic.twitter.com/xR0IcsRjPM