Hilary Duff en conversaciones para relanzar “Lizzie McGuire”

Hilary Duff se mostró emocionada al revelar que actualmente está en conversaciones para ver la posibilidad de relanzar Lizzie McGuire, la serie de Disney Channel que se emitió desde 2001, según informó Entertainment Tonight.

“Ha habido algunas conversaciones”, señaló Hilary Duff, aunque advirtió que aún no se ha concretado nada. “Definitivamente no está confirmado. No quiero que después todo el mundo hable sobre esto”.

Sin embargo, Hilary Duff, ante la posibilidad de volver a interpretar a Lizzie McGuire, se mostró muy contenta y cariñosa con su personaje, además señaló que este marcó a una generación: “Creo que fue muy importante para las niñas en algún momento de sus vidas. Si pudiera ser importante de nuevo para ellas a esta edad, eso sería increíble”.

Si bien las declaraciones han entusiasmado a diversos jóvenes que crecieron durante los noventa, Hilary Duff hizo hincapié que cabe la posibilidad de que no se llegue a ningún acuerdo, pues las conversaciones aún son incipientes.

“Podría ser una posibilidad o podría ser nada, así que ya veremos”, señaló Duff al portal.

La serie “Lizzie McGuire” lanzó al estrellato a Hilary, quien posteriormente protagonizó películas como “Una cenicienta moderna”, “Más barato por docena”, “Escucha mi voz”, “El hombre perfecto”, entre otras.

Cabe señalar que el fin de la exitosa serie se dio con la película “Lizzie McGuire” (2003), la cual relata la historia de la protagonista en Roma junto a su mejor amigo Gordon, con quien inicia una relación amorosa.