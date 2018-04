La hija de Carlos Vives muestra su derrier posando desnuda y calienta Instagram

A pesar de las duras críticas que recibió hace un mes por sus candentes fotos, Lucy Vives, la hija del Carlos Vives, volvió a acaparar la atención de todos sus seguidores, esta vez al mostrar su derrier completamente descubierto para la portada de revista “Don Juan”.

Como se ve en la imagen, Lucy Vives posa de espaldas, dejando al toda su hermosa anatomía al descubierto. El fotógrafo Raúl Higuera se enfocó en capturar el dorso y el derrier completamente desnudo de la hija de Carlos Vives.

Como era de esperarse, los seguidores de Lucy Vives no se quedaron de brazos cruzados y la llenaron de elogios al ver tanta belleza en una sola imagen, la cual en poco tiempo obtuvo más de 2 mil corazones.

“Pero qué belleza”, “Lucy Vives, me encantas”, “Muy hermosa, Lucy Vives”, “Tanta belleza en una sola imagen. No lo puedo creer”, “Qué sexy eres nena”, “Eres muy linda. Me encanta tu personalidad”, fueron algunos comentarios que se lee en la publicación.

Cabe señalar que no es la primera vez que Lucy Vives enloquece a su fans de esta manera. Hace un mes remeció las redes sociales luego que en su cuenta oficial de Instagram compartiera una fotografía, posando como Dios la trajo al mundo.