Herederos de Tom Petty anuncian el lanzamiento de música inédita del roquero

Los herederos de Tom Petty anunciaron que el próximo 28 de septiembre se editará “An American Treasure”, una caja especial con música inédita del famoso roquero fallecido en 2017 a los 66 años.

Los familiares de Tom Petty señalaron en un comunicado que “An American Treasure” contará con 60 canciones, entre las que se incluyen grabaciones inéditas, versiones alternativas de temas ya conocidos, rarezas e interpretaciones en vivo.

El primer adelanto de “An American Treasure” es “Keep A Little Soul”, una canción que vio hoy la luz por primera vez y que se registró en 1982 como parte de las sesiones de grabación del disco “Long After Dark” de Tom Petty & The Heartbreakers.

“Todos los involucrados en este proyecto eligieron cada canción con un tremendo cuidado y con profundo respeto por la obra que Tom Petty creó durante cuarenta años”, dijeron Adria Petty, hija del artista, y Dana Petty, viuda del roquero.

“Estamos deseando compartir con los fans de Tom este retrato musical de un artista que influyó profundamente en nuestra cultura y que impactó de manera permanente las vidas de sus seguidores en todo el mundo”, añadieron.

Tom Petty, que murió el 2 de octubre de 2017 en Los Ángeles, fue una figura fundamental del rock estadounidense gracias a memorables discos como “Tom Petty & the Heartbreakers” (1976), “Damn the Torpedoes” (1979), “Full Moon Fever” (1989) y “Wildflowers” (1994). La autopsia señaló que el músico falleció por una sobredosis de opiáceos. EFE