Henry Cavill recibió chullo peruano durante entrevista y esta fue su reacción

El actor Henry Cavill, quien dará vida a un agente de la CIA en Misión Imposible Repercusión, recibió un chullo cusqueño y un polo de algodón peruano en medio de la promoción de la cinta; donde prometió usarlos cuando visite Perú.

Durante la entrevista, Henry Cavill dijo sentirse emocionado por su participación en la sexta entrega de la franquicia de espionaje. Además, admitió que quiso seguir los pasos de Tom Cruise y hacer sus propias escenas de acción.

“Obviamente sabía que Tom Cruise hace sus propias escenas, fue algo que me emocionaba, pero no es que me sintiera empujado, sino lo vi como una oportunidad”, explicó.

“Me entusiasmaba estar ahí y hacer mis propias escenas de acción, y sabía que si a Tom lo dejaban hacerlo, a mí también me dejarían. Fui competitivo tratando de hacerlo. Lo pedía constantemente: pónganme ahí, quiero hacer esto y aquello”, declaró a Maykoll Calderon, quien fue el único representante de América del Sur durante la rueda de prensa en París.

Misión Imposible Repercusión se estrenará este 26 de julio en Lima con una historia que nos muestra a Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) junto con algunos conocidos aliados (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) en una carrera contra el tiempo cuando una misión sale mal. (Andina)