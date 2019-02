Daniel Radcliffe reveló un nuevo secreto de la franquicia "Harry Potter"

02.02.2019 / 11:51 AM

Hace 7 años se realizó la última entrega cinematográfica de la famosa saga del joven mago Harry Potter sin embargo, los protagonistas y la creadora, J.K. Rowling, siguen revelando los secretos más ocultos de la afamada saga.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Daniel Radcliffe estuvo junto al actor Karan Soni para promocionar su nueva producción “Miracle Workers”, y aprovecharon para contar detalles del detrás de cámaras de la saga.

Ambos contaron que durante el rodaje de la película “Harry Potter y la Piedra Filosofal” (2001), cuando la mayoría de los personajes tenían aproximadamente 10 años, la producción tuvo una curiosa idea para cuando a los niños se les cayera los dientes.

“Cuando hacían las primeras películas, la mayoría de los actores estábamos en una edad en la que se nos caían los dientes. Entonces, producción tenía un molde de todos nuestros dientes. Así, si se nos caía alguno, tenían uno de repuesto, listo para pegárnoslo y así pudiéramos seguir rodando”, contó Karan Soni.

“Tenías una película llena de 20 niños de aproximadamente diez años. Así que ellos (la producción), pensaron en que de todas maneras mudaríamos dientes”, agregó Daniel Radcliffe en la entrevista con The Hollywood Reporter.

Las curiosas declaraciones de Daniel Radcliffe y Karan Soni quedaron grabadas en el Twitter de The Hollywood Reporter y los ‘potterheads’ no dudaron en comentar la publicación.

