Hijo de Gustavo Cerati: "Mi padre no era ningún Dios”

Tras cuatro años de la muerte del exlíder de la agrupación argentina Soda Stereo Gustavo Cerati, su hijo Benito Cerati sorprendió a todos con sus recientes declaraciones refiriéndose a su fallecido padre.

En entrevista con el periodista Tomás del Val para Diario Show, Benito Cerati se sinceró y habló de diversos pasajes de su vida, entre ellos, recordó las vivencias al lado de su padre.

Benito Cerati comentó que en algún momento vio a su padre como un “mito venerado por todos”; sin embargo, ahora prefiere recordarlo como su padre.

“Me ha pasado que el mito le gane al recuerdo. Antes me exigía trabajo mental preservar quién era mi papá para mí. En algún momento fui Aquiles contra todo Troya, pero cuando se te aclara el panorama y entiendes cómo funcionan las cosas, te da igual”, contó Benito Cerati.

Asimismo, el hijo de Gustavo Cerati reflexionó en torno a las similitudes y diferencias que lo vinculan al legendario músico.

“De última, si yo no tuviera algo en común con mi papá, ¿cuál es el problema? Como si yo tuviera que ser igual a él. Puedo estar en desacuerdo políticamente, socialmente o en lo que sea con mi padre. De hecho lo estoy en algunas cosas ¡Como cualquiera con sus padres!”, precisó.

“Él no fue una autoridad de nada. Fue un músico, que hizo música buenísima. Y ya está. Estoy en contra del diosismo, inclusive en mi propia familia. Estoy seguro de que mi viejo no era un Dios y cuestiono muchas cosas que ha dicho o hecho. Estamos poniendo dioses donde no los hay. Pero eso es así con todo”, agregó el hijo de Gustavo Cerati.