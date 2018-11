Guns N’ Roses: Axl Rose culmina abruptamente concierto por enfermedad

La banda Guns N’ Roses acortó la duración de su show en Abu Dhabi el último domingo 25, luego de que Axl Rose se enfermara y sintiera que no podía continuar; no obstante, la banda llegó a realizar gran parte de su performance.

Axl Rose explicó al público su estado de salud y reveló su deseo de brindarle un gran show: “Me tienen con vía intravenosa y un montón de inyecciones porque me enfermé hoy. He estado vomitando las últimas cinco horas”.

Guns N’ Roses logró interpretar aproximadamente 20 canciones de las 28 previstas junto a Axl Rose y los miembros de la banda; posteriormente agradecieron al público por la comprensión y apoyo.

Abu Dhabi, you guys were fucking great tonight! Axl was severely ill. But you all were hugely supportive. Thanks for that. We'll see again next time! Cheers! iiii]; ) '

Asimismo, McKagan elogió la fortaleza del cantante, quien pese a la adversidad optó por no defraudar a sus fans.

Thank you Abu Dhabi! @axlrose pulled a damn miracle…the man was beyond ill, and pulled off something I've never seen in my 40 yrs of playing. You all pulled him thru. Til next time!