Grammy 2019: Kendrick Lamar y Drake lideran las nominaciones a los Premios

El rap se impuso en los Premios Grammy 2019, en los que el estadounidense Kendrick Lamar y el canadiense Drake parten como favoritos con ocho y siete nominaciones, respectivamente.

“I Like It”, el exitoso tema de la rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B junto al colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, podría llevarse el Premio Grammy a grabación del año.

Cardi B obtuvo en total cinco nominaciones a los Premios Grammy 2019, incluyendo la de álbum del año, solo una menos que la artista de folk Brandi Carlile, la mujer más nominada, con seis candidaturas.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos dio a conocer este viernes a los candidatos para la próxima edición de los premios más importantes de la música, que se celebrará el 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles.

Kendrick Lamar, como máximo responsable de la banda sonora de “Black Panther” (2018), y Drake, con su disco “Scorpion”, se verán las caras por el gramófono dorado al álbum del año.

En esta categoría también figuran Cardi B (“Invasion of Privacy”), Brandi Carlile (“By The Way, I Forgive You”), H.E.R. (“H.E.R.”), Post Malone (“Beerpongs & Bentleys”), Janelle Monáe (“Dirty Computer”) y Kacey Musgraves (“Golden Hour”).

Y en la de grabación del año, “I Like It” se enfrentará a “The Joke”, de Brandi Carlile; “This Is America”, de Childish Gambino; “God’s Plan” de Drake; “Shallow”, de Lady Gaga y Bradley Cooper; “All The Stars”, de Kendrick Lamar y SZA; “Rockstar”, de Post Malone Feat. 21 Savage; y “The Middle”, de Zedd Feat. Maren Morris y Grey.

En canción del año, que a diferencia de grabación del año premia la excelencia en la composición, fueron nominados “All The Stars”, de Kendrick Lamar y SZA; “Boo’d Up”, de Ella Mai; “God’s Plan”, de Drake; “In My Blood”, de Shawn Mendes; “The Joke”, de Brandi Carlile; “The Middle”, de Zedd Feat. Maren Morris y Grey; “Shallow” de Lady Gaga y Bradley Cooper, y “This Is America”, de Childish Gambino.

Asimismo, Chloe x Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith se disputarán el Grammy a mejor nuevo artista, un apartado en el que seis de los ocho contendientes son mujeres.

Camila Cabello, Demi Lovato y Miguel son otros de los artistas con ascendencia hispana que acompañarán a Cardi B en las categorías genéricas de los** Premios Grammy 2019.**

En cuando a los apartados específicamente latinos, Pablo Alborán (“Prometo”) Natalia Lafourcade (“Musas Volumen II”), Carlos Vives (“Vives”), Raquel Sofía (“2:00 AM”) y Claudia Brant (“Sincera”) competirán por el premio al mejor disco de pop latino.

Por otro lado, el reconocimiento al mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo se decidirá entre Aterciopelados (“Claroscura”), Coastcity (“Coastcity”), Monsieur Periné (“Encanto Tropical”), Orishas (“Gourmet”) y Zoé (“Aztlán”).

Las 84 categorías de los** Premios Grammy 2019 **dejaron algunas curiosidades como la nominación para el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter (1977-1981) en el apartado de “spoken word” (palabra hablada), las dos candidaturas para la película de Pixar de inspiración mexicana “Coco”, o la mención póstuma en mejor disco de rap para Mac Miller, que falleció en septiembre a los 26 años.

A continuación te dejamos una lista con los nominados en algunas de las principales categorías de los Premios Grammy 2019:

Grabación del año

“I like it” – Cardi B, Bad Bunny y J Balvin.

“The Joke” – Brandi Carlile.

“This is America” – Childish Gambino.

“God’s Plan” – Drake.

“Shallow” – Lady Gaga y Bradley Cooper.

“All the stars” – Kendrick Lamar y SZA.

“Rockstars” -Post Malone en colaboración con 21 Savage.

“The Middle” – Zedd, Maren Morris y Grey.

Álbum del año

“Invasion of Privacy” - Cardi B.

“By the Way, I Forgive You” - Brandi Carlile.

“Scorpion” – Drake.

“H.E.R.” – H.E.R.

“Beerbongs & Bentleys” - Post Malone

“Dirty Computer” - Janelle Monáe

“Golden Hour” - Kacey Musgraves.

“Black Panther – The Album” – Kendrick Lamar.

Canción del año

“All the stars” – Kendrick Lamar & SZA.

“Boo’d up” – Ella Mai.

“God’s plan” – Drake.

“In my Blood” – Shawn Mendes.

“The Joke” – Brandi Carlile.

“The Middle” – Zedd, Maren Morris y Grey.

“Shallow” – Lady Gaga y Bradley Cooper.

“This is America” – Childish Gambino.

Mejor artista nuevo

- Chloe x Halle. – Luke Combs. – Greta Van Fleet. – H.E.R. – Dua Lipa. – Margo Price. – Bebe Rexha. – Jorja Smith.

Mejor presentación en solitario

“Colors” – Beck.

“Havana” – Camila Cabello.

“God is a woman” – Ariana Grande.

“Joanne” – Lady Gaga.

“Better Now” – Post Malone.

Mejor dúo o grupo

“Fall in line” – Christina Aguilera ft. Demi Lovato.

“Don’t go Breakin my heart” – Backstreet Boys.

“‘S Wonderful” – Tony Bennett & Diana Krall.

“Shallow” – Lady Gaga & Bradley Cooper.

“Girls like you” – Maroon 5 ft. Cardi B.

“Say Something” – Justin Timberlake ft. Chris Stapleton.

“The Middle” – Zedd, Maren Morris & Grey.

Mejor álbum pop

“Camila” – Camila Cabello.

“Meaning of Life” – Kelly Clarkson.

“Sweetener” – Ariana Grande.

“Shawn Mendes” – Shawn Mendes.

“Beautiful Trauma” – P!nk.

“Reputation” – Taylor Swift.

Mejor álbum pop latino

“Prometo” – Pablo Alborán.

“Sincera” – Claudia Brant.

“Musas” – Natalia Lafourcade.

“2:00 AM” – Raquel Sofía.

“Vives” – Carlos Vives.

Mejor canción de rock

“Black Smoke Rising” – Greta Van Fleet.

“Jumpsuit” – Twenty One Pilots.

“MANTRA”- Bring Me The Horizon)

“Masseduction”- St. Vincent.

“Rats”- Ghost.

Mejor álbum latino tropical tradicional

“Pa’ Mi Gente” – Charlie Aponte

“Legado” – Formell Y Los Van Van

“Orquesta Akokán” – Orquesta Akokán

“Ponle Actitud” – Felipe Peláez

“Anniversary” – Spanish Harlem Orchestra

Mejor canción escrita para película

“All The Stars” para “Black Panther”.

“Mystery of Lover” para “Call Me By Your Name”.

“Remember me” para “Coco”.

“Shallow” para “A Star Is Born”

“This is me” para “The Greatest Showman”

Mejor actuación de rock:

“Four Out of Five” – Arctic Monkeys.

“When Bad Does Good” – Chris Cornell.

“Made an America” – THEFEVER 333.

“Highway Tune” – Greta Van Fleet.

“Uncomfortable” – Halestorm.

Mejor actuación de rapP

- Cardi B. – Drake. – Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake. – Anderson .Paak. – Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee.

Mejor álbum de rap

“Invasion of Privacy” – Cardi B.

“Swiming” – Mac Miller.

“Victory Lap” – Nipsey Hussle.

“Daytona” – Pusha T.

“Astroworld” – Travis Scott.

Mejor álbum alternativo latino

“Claroscura” – Aterciopelados.

“Coastcity” – COASTCITY.

“Encanto Tropical” – Monsieur Periné.

“Gourmet” – Orishas.

“Aztlán” – Zoé.

