Gloria Trevi llora al contar que nunca pensó encontrar el amor en la cárcel

Gloria Trevi contó en una entrevista pasajes de su vida íntima, en los cuales sufrió mucho pero también se enamoró, en un momento donde se había propuesto jamás creer en el amor.

“En mi lado más imaginativo lo veo en su caballo blanco salvándome de una torre encantada. Jamás pensé que ahí (en la cárcel) iba a encontrar al amor de mi vida. Cuando él llegó, yo estaba pasando por una crisis existencial”, contó Gloria Trevi sobre su esposo Armando Gómez.

“La persona con la que había estado me hizo sentir que a los 20 años yo ya estaba decadente. Ahí es cuando yo compongo Tu ángel de la guarda. Sentí que ya no iba a triunfar. De repente, a mis 30 años en la cárcel, me miré en el espejo y me dije no estoy fea”, recordó la cantante mexicana.

Gloria Trevi señaló que no quería enamorarse pero sí sentía que quería disfrutar de la vida, por lo que se propuso solo “coquetear”, más no entregar su corazón a nadie.

“Ahí llegó Armando Gómez, y me dije él es. Yo no me quería enamorar, no quería que me vuelvan a romper. Él venía a verme, hasta que un día me dijo (un día después de enterrar a su padre), Gloria yo voy por ti hasta sacarte de ahí (la cárcel). Él me tenía en su corazón y en su mente ante tanto dolor que estaba pasando, algo que nadie había hecho por mi. Ese día se rompió mi armadura y me vestí de azúcar. Dije, me voy a enamorar”, contó la artista con los ojos llorosos.

En otro momento de la entrevista, Gloria Trevi contó que sufrió mucho desde el día en que desapareció su hija Ana Daly. Experiencia que después de muchos años no ha podido superar, sin embargo, resalta que ya no se pregunta ¿por qué?, sino ¿para qué?

Gloria Trevi indica que ha aprendido a entregar amor a los demás e imaginar que su hija es su camino al cielo. Cabe señalar que esta pesadilla le ocurrió hace casi dos décadas, cuando también enfrentaba su condena en prisión por varios cargos de los que se le acusó junto a Sergio Andrade y María Raquenel (Mary Boquitas).

“Uno no debe preguntarse por qué, sino para qué, porque si preguntas así, la pregunta está mal hecha; y tú tienes que confiar en Dios, entonces tienes que decir: para qué, y la respuesta vino a mí y es para ser una mejor persona. Yo no perdí a una hija, yo tengo una hija, y es mi camino de estrellas al cielo”, indicó Gloria Trevi entre lágrimas.

Finalmente, al ser consultada por los 3 minutos más importantes de su vida, Gloria Trevi señaló rápidamente: “Los tres minutos más importantes fueron cada nacimiento de mis hijos”.