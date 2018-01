Globos de Oro: Oprah Winfrey y su impactante discurso contra "los hombres poderosos y brutales"

Oprah Winfrey puso en pie a todo el auditorio de los Globos de Oro con un discurso combativo y directo contra “los hombres poderosos y brutales” que han dominado el mundo durante mucho tiempo. “Su momento ha llegado. Se acabó el tiempo”, señaló.

Un gran aplauso respondió a las palabras de la actriz y presentadora, que este 7 de enero recibió en la 75 edición de los Globos de Oro el premio Cecil B. de Mille por ser “un ejemplo a seguir para mujeres y jóvenes”, además de “una de las mujeres más influyentes de nuestro tiempo”, según la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

La también productora y empresaria empezó recordando cuando era una niña y vio en la tele la ceremonia de los Óscar, en la que ganó Sidney Poitier. Estaba en la cocina de su casa y su madre regresaba en ese momento, agotada, de limpiar casas.

“Soy consciente de que habrá alguna niña viendo ahora como yo me convierto en la primera mujer negra en recibir este premio”, dijo Winfrey, que quiso dedicar su premio a esas niñas y a las mujeres que han alzado su voz contra los abusos y las injusticias.

Recordó el caso de Recy Taylor, una mujer negra que en 1944 fue secuestrada, violada y abandonada por seis hombres blancos que nunca fueron condenados y que murió hace solo diez días.

The Cecil B. de Mille award is presented each year to an individual who has made an incredible impact on the world of entertainment. Right now, @RWitherspoon presents this incredible honor to @Oprah on our stage. #GoldenGlobespic.twitter.com/sVVM4GZ7va