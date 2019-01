“Globos de Oro”: Facebook transmitirá la alfombra roja en vivo

La plataforma exclusiva de transmisión en vivo de la alfombra roja de la entrega 76° edición anual de los Globos de Oro será Facebook Watch,** la cual iniciará dos horas antes del evento.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y Dick Clark Productions detallaron sus iniciativas tanto para Facebook e Instagram para este domingo 6 de enero.

El evento central de los “Globos de Oro” se transmitirá por NBC (Estados Unidos) a las 5:00 p.m. (Pacífico) y 8:00 p.m. (hora del este) y por NT (Latinoamérica) a las 8:00 p.m. hora peruana. La gala tendrá como anfitriones a Sandra Oh y Andy Samberg.

Los “Globos de Oro” aprovecharán Facebook y Instagram para mostrar momentos exclusivos, no vistos en televisión, como por ejemplo el backstage del Hotel Beverly Hilton, donde tomarán fotografías y videos de los ganadores y presentadores.

Asimismo, se espera que se compartan entrevistas con los artistas, el orden de la entrega de premios y asientos, así como una mirada privilegiada de la alfombra roja.

BIGNEWS! We are excited to announce that this year's Official #GoldenGlobes Pre-Show will air EXCLUSIVELY on Facebook! Mark your calendars for Sunday at 6PM ET/3PM PT and join us on Facebook for The HFPA Presents: Globes Red Carpet Live! https://t.co/WR35XWrah7pic.twitter.com/o9qUzn70c5