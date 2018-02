Geraldine Bazan muestra su lado más tierno en Instagram

Desde su separación con Gabriel Soto, Geraldine Bazán trata de pasar más tiempo al lado de sus hijas. A través de su cuenta de Instagram la actriz no deja de presumir el gran amor que tiene por sus dos pequeñas.

Un ejemplo de ello es la última publicación de Geraldine Bazán, la cual ha enternecido a todos sus seguidores, al compartir una imagen posando al lado de una de sus retoñas, a quien consideró como su alma gemela. “Soulmate”, es el texto que se lee en la publicación de la actriz.

En poco tiempo sus dos millones de seguidores en Instagram, no dudaron en elogiar a la madre e hija. “¡Qué bellas son!”, “¡Qué linda tu alma gemela”!, “Como dos gotas de agua”, “Mujeres bellas”, son algunos comentarios que se leen en la publicación de la actriz.

Cabe mencionar que hace algunas semanas Geraldine Bazán comentó que lo más doloroso tras su separación con el actor Gabriel Soto, es alejarse de sus hijas, quienes por motivos legales a veces deben estar al lado del padre.

“Se me parte el alma. Es solo un día, pero es duro y difícil porque me encantaría estar con ellas… Cuando me tengo que separar de ellas porque así tiene que ser, las extraño más, todavía es complicado”, señaló para la revista TV y Novelas.

Geraldine Bazán debutó en la televisión en 1989, interpretando personajes infantiles en telenovelas de Televisa como: ‘Buscando el paraíso’ y ‘Corazón salvaje’.

También se unió a programas infantiles como ‘El club de Gaby’ de Pedro Damián, ‘El espacio de Tatiana’ de Gabriel Vázquez Bulman, ‘Club Fanta Amigos’, ‘Qué opinan los niños’, ‘Cerezo Rojo’, y ‘XETU Remix’ de Reinaldo López y Carla Estrada.

En el cine actuó en la película En el tiempo de las mariposas. Al mismo tiempo alternaba en cine, teatro y televisión siguió en las telenovelas ‘María la del barrio’, ‘Mi pequeña traviesa’ y ‘Camila’.

Geraldine Bazán inició su carrera internacional en Miami en 2004 cuando fue contratada por Venevisión Internacional y Fonovideo para grabar en Miami la telenovela Soñar no cuesta nada.