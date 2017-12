El regalo que Jennifer Lawrence le dio a Kris Jenner por Navidad se robó la atención de todos

Todo parece indicar que la actriz Jennifer Lawrence tiene una relación muy estrecha con Kris Jenner, pues en los últimos años se le ha visto compartiendo en diversas ocasiones.

Por ello, en esta Navidad la estrella de Game of Thrones no olvidó enviarle un regalo especial a la madre del clan Kardashians, quien a través de las redes sociales presumió el obsequio que recibió de la joven actriz.

Kris Jenner compartió en Instagram una foto donde reveló que Jennifer Lawrence le preguntó que quería para Navidad, a lo que ella respondió que un Porsche. La actriz no lo pensó dos veces y le regaló un pequeño auto de batería.

“Mi mejor amiga Jennifer Lawrence me preguntó que quería para navidad, y por supuesto que le dije un Porsche. Mi chica no me decepcionó. Gracias Jen, ¡Te amo!”, escribió al publicar la imagen en donde se ve un pequeño auto blanco de la marca, junto a un oso gigante de metal y vidrio y tres árboles navideños.