‘Game of Thrones’: autor explica por qué mueren todos los protagonistas de la serie

Cuando empezó la primera temporada de ‘Game of Thrones’ esperaban que Ned Stark, personaje que apuntaba a ser el principal, sea el protagonista de la saga. Sin embargo, fue decapitado al final de la primera temporada sorprendiendo a los seguidores de la serie.

Este método tan inusual, en la que los personajes principales son eliminados de manera abrupta, se ha repetido incontables veces durante la emisión, con sangrientas y brutales escenas de por medio.

La gran pregunta que todos los fans de ‘Game of Thrones’ se hacen es ¿Por qué mueren todos los protagonistas de la saga? El autor George R.R. se pronunció al respecto.

George R.R. el autor de los libros en los que está basada la saga de HBO. En entrevista con el programa estadounidense ‘The Great American Read’, de la cadena PBS, explicó que el gusto por terminar con la vida de sus personajes se debe al impacto que le causó la muerte de Gandalf en ‘El señor de los anillos’ de J.R. Tolkien.

“¡Y entonces Gandalf muere! No puedo explicar el impacto que tuvo en mí a los 13 años. No puedes matar a Gandalf. Es decir, Conan no moría en los libros de Conan, ¿verdad? Tolkien simplemente rompió las reglas y lo amaré eternamente por ello. “, manifestó el autor estadounidense.

“En el momento que mató a Gandalf, el suspenso de todo lo que sigue es mil veces mayor, porque ahora cualquiera podía morir. Claro que eso tuvo un gran impacto en mi voluntad para matar personajes”, reconoció George R.R.

Hay que recordar que el rodaje de la octava y última temporada de ‘Game of Thrones’ ya terminó y se espera que se estrene en 2019 por HBO.