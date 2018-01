Galilea Montijo y sus fotos en bikini que dejaron al descubierto sus perfectas medidas

Galilea Montijo, conductora del matutino “Hoy” de Televisa, siempre que comparte una fotografía en Instagram, Facebook o Twitter logra alborotar a sus miles de seguidores.

En nuestra galería hemos preparado una serie de fotos donde vemos a la conductora posando en sexys bikinis, dejando al descubierto su cuidada y perfecta figura con la que encanta a todos.

Hace unos días, Galilea Montijo tomó la radical decisión de cambiarse el color de su cabello y ahora lo luce rubio. Su nueva apariencia encantó a sus seguidores, quienes la llenaron de elogios en las redes sociales.

“Estas Preciosa Gali”, “Bella como sea y como siempre”, A mí me encantan todos los cambios de look que te haces. Love”, “Demasiado espectacular, oye. Me encanta. Te queda super”, “Te ves muy bien, Gali. Felicidades excelente elección”, escribieron algunos de sus fans al ver su nuevo “look”.

Martha Galilea Montijo Torres es una conductora de televisión y actriz mexicana. Su prominencia aumentó gracias al reality show Big Brother (2002). También ha participado como actriz en diversas telenovelas en México y como conductora del programa “Hoy” y diversos programas tanto de variedades como de telerealidad, uno de los más recientes “Me pongo de pie”.

