Gal Gadot 'se convierte' en Wonder Woman y da emotivo discurso en los Critics' Choice Awards

La noche del jueves 11 de enero se llevó a cabo la gala de los Critic’s Choice Awards y Gal Gadot se convirtió en la gran protagonista de la noche, gracias a su emotivo discurso.

Sin colocarse el traje de heroína, Gal Gadot se convirtió por unos minutos en Wonder Woman cuando se subió al escenario para recoger el premio #SeeHer por su interpretación en dicha película.

Y es que la actriz, quien recibió el premio de manos de Patty Jenkins, captó la atención de todos al reflexionar sobre la desigualdad en la industria del cine y lo que se está empezando a lograr contra el acoso a las mujeres. Además, reveló lo que Super Woman suponía para ella antes de tomar el papel.

A continuación, todo lo que dijo Gal Gadot en los Critic’s Choice Awards:

“Gracias a los críticos por este increíble honor y reconocimiento. Y gracias, muchas, muchísimas gracias a mi amiga, mi hermana, Patty, por tus preciosas palabras. Estoy alucinada por estar aquí, en una sala llena de tanta gente a la que respeto y admiro.

A lo largo de mi carrera, me han pedido que describiera el papel de mis sueños. Y siempre tuve claro que quería interpretar a una mujer fuerte e independiente, a una mujer real. Lo irónico de todo es que, después, me eligieron para Wonder Woman, y encontré en ella todas esas cualidades que buscaba. Su gran corazón, su fuerza, su compasión y su capacidad para perdonar. Ella quiere cambiar lo erróneo para hacerlo justo. Ella se pone en acción cuando todos a su alrededor holgazanean. Ella reclama la atención del mundo. Con todo esto, establece un ejemplo positivo para la humanidad.

Wonder Woman también lucha con su propio amor y esperanzas. A veces está confusa, insegura y no es perfecta. Y eso es lo que la hace real. Queremos que sea universal, inspiracional para todas las personas del mundo. Y nuestro plan era asegurarnos de que no poníamos toda la atención sobre el hecho de que sea una mujer. El proceso completo de creación de esta película me inspiró, y creo que conseguimos que inspirara a otros.

Cuando comencé a actuar, había muy pocas películas protagonizadas por mujeres, e incluso menos mujeres directoras. Este año, tres de las películas más importantes fueron protagonizadas por mujeres, y una de ellas fue dirigida por mi maravillosa Patty Jenkins. Ha habido otras ocho películas en el top 100 dirigidas por mujeres. Así que, aunque esto es un progreso, todavía hay un largo camino por delante.

Patty acaba de compartir una anécdota conmigo. Alguien le dijo que su hijo de tres años vio la película y, cuando la película acabó, el niño dijo «Cuando crezca, ¡quiero ser una mujer!». Como artistas, y como cineastas, creo que nuestro trabajo no es solo entretener sino que nuestro deber es inspirar y educar en el amor y el respeto.

En las pasadas semanas y meses, hemos sido testigos de un movimiento en esta industria y en nuestra sociedad, y quiero compartir este premio con todas las mujeres y hombres que se levantan por lo que es correcto: que se levantan por aquellos que no se pueden levantar o hablar por sí mismos. Mi promesa y mi compromiso con todos ustedes es que nunca me silenciarán, y continuaremos unidos para seguir avanzando, unidos por la igualdad. Muchas gracias”.