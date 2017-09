Gal Gadot causó sensación tras publicar los mejores bloppers de la película Wonder Woman

La actriz Gal Gadot no tuvo mejor idea que difundir los mejores bloppers de la película Wonder Woman en su cuenta de Instagram. La guapa artista reveló junto a este video, cuál es el apodo que el actor Chris Pine, coprotagonista de la cinta, le puso durante toda la filmación.

‘Giggle Gadot’ (Risitas Gadot) es el nombre que le puso a la actriz. ¿Por qué? Pues en los blopper que la actriz no puede aguantar la risa en algunas de las escenas.

Cabe recordar que Gal Gadot confesó en una entrevista que en algún punto de su carrera pensó en dejar la actuación. ¿Por qué? Pues tanta era su pasión por lograr algunos papeles, que al no lograrlo llegó a creer que tal vez la actuación no era lo suyo.

¡Qué bueno que siguió adelante! ¿Verdad?

Chris's nickname for me was giggle Gadot, @PattyJenks & I could communicate with no words. I enjoyed filming every second of the movie. pic.twitter.com/fiHwH97PG1