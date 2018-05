Gabriela Spanic y su foto que ha generado asombro en Instagram

La actriz Gabriela Spanic dejó sorprendidos a sus miles de seguidores de las redes sociales luego que en su cuenta oficial de Instagram compartiera una serie de fotografías donde la vemos posando al lado de su hijo Gabriel de Jesús.

Y no solo eso Gabriela Spanic acompañó las instantáneas de un emotivo mensaje a su hijo. Sus miles de seguidores se conmovieron con las palabras que la venezolana decidió escribir para su primogénito.

“El amor de mi vida! Gabriel de Jesús, pasan los días, años, horas, segundos. Y aunque el tiempo transcurra en su forma jamás dejaré de agradecer a Dios por darme lo más hermoso que una madre pueda tener, un hijo que me enseña, que me estimula, que me da vida, sueños y esperanzas”, se lee al inicio.

Gabriela Spanic destacó la forma en que con Gabriel ha aprendido lo que es el verdadero amor, que no exige, que no señala y que no daña.

“Al contrario somos un gran equipo: ¡El uno para el otro! Siendo cómplices de tantos momentos inolvidables en el corazón de ambos. Sé que hoy te tengo. Y que siempre serás mi bebé”, resalta un parte del cariñoso mensaje.

“Porque tu propósito en la vida es grande. Y sé que Dios me dará muchos años de vida para seguir admirándote. Y desde la primera vez que te sentí inquieto en mi barriga, hasta el sol de hoy, nadie podrá quitar de mi mente los momentos más valiosos de mi vida. Porque simplemente han sido a tu lado mi Gabo. Dios te bendiga por siempre”, finaliza el post.