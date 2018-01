Gabriel Soto: así reaccionó al conocer resultado de ADN de hijo de Marjorie De Sousa y Julián Gil

Una prueba de paternidad terminó confirmando que Julián Gil es el padre del hijo de la actriz Marjorie de Sousa. El actor Gabriel Soto tras enterarse de los resultados usó sus redes sociales para manifestarse al respecto.

“Para toda la gente y la prensa que me difamó, me calumnió, especuló, me insultó y hasta se burló de mí sin pensar en el daño moral que le provocaron a mi familia, a mis hijas y a mi matrimonio”, expresó Gabriel Soto en Instagram.

“Ahí está la verdad, la que siempre defendí y por la que muchas veces salí a dar la cara. Ahí están las pruebas. Que quede de reflexión que antes de juzgar e inventar hay que conocer la verdad”, agregó.

Como se recuerda, se especuló que entre Gabriel Soto y Marjorie de Sousa hubo un romance clandestino, motivo por el cual lo sindicaron como el verdadero padre del pequeño.

Estos rumores generaron cientos de peleas en el matrimonio de Soto con la actriz Geraldine Bazán. A consecuencia de ello, la pareja anunció su divorcio a fines de 2017.