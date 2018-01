¿Gabriel Soto y Geraldin Bazán con planes de reconciliarse? ¡Mira lo que dijo el actor!

En los últimos meses nada ha sido fácil para Gabriel Soto, pues terminó su matrimonio con Geraldine Bazán luego que empezara a crecer el rumor de que podría ser el padre del hijo de Marjorie de Sousa.

Pero el galán de telenovelas al fin tiene tranquilidad luego de confirmarse por medio de una prueba de ADN que Julián Gil es el padre del hijo de la actriz venezolana. Sin embargo, Gabriel Soto dejó en claro que nadie podrá remediar el daño que le causaron a su familia y a su matrimonio.

“Creo que ya basta de difamación, de especulaciones y ahí está la prueba. Nadie me creyó, nadie me creía. Yo salí a dar la cara muchas veces. Se burlaron de mí. La prensa siguió hablando, siguió especulando y el daño moral que me hicieron a mí y a mi familia, a mi matrimonio como lo dije pues ahí están las consecuencias”, expresó el actor en un reciente encuentro con la prensa mexicana.

“Yo estoy sumamente bien, estoy pues ahora sí que satisfecho porque siempre hablé con la verdad y pues ahí están las pruebas y ahí está toda la especulación, el veneno que la gente habló, todo lo que la gente me juzgó, todo lo que la gente habló de mí. Ahí están las pruebas”, agregó Gabriel Soto.

Asimismo, el reconocido actor negó que haya una posible reconciliación con Geraldine Bazán, pues aseguró que su relación está “fracturada”.

“Hay muchas cosas que ya han pasado. Es una relación ya muy tocada, muy fracturada y bueno, por el bienestar de nuestras hijas, creo que es la mejor decisión (el divorció)”, afirmó Gabriel Soto en una entrevista con el programa Fórmula Espectacular.

¿Renacerá el amor? ¡Pues solo el tiempo lo dirá!