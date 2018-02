Gabriel Soto sorprende al decir esto sobre posible reconciliación con Geraldine Bazán

Luego que la mamá de Geraldine Bazán indicara que le gustaría que su hija y Gabriel Soto retomen su relación, el actor no dudó en responder al respecto. Para el galán de telenovelas lo más importante son sus hijas.

“Ella es la abuela de mis hijas, familia vamos a ser siempre. Los dos (Geraldine y Gabriel) estamos muy conscientes de que nuestras hijas son los más importante para nosotros y llevar este proceso con todo el respeto y amor posible. No tenemos por qué no hacerlo. No queremos hacer nuestra vida privada tan pública, creo que estamos muy bien, estamos centradas, hemos hablado con nuestras hijas”, fueron las palabras de Gabriel Soto para Ventaneando.

Asimismo, señaló que tiene “una buena relación” con la madre de sus hijas, descartando así una posible reconciliación.

Finalmente resaltó que tiene una buena amistad con la actriz Irina Baeva, con quien se le involucró sentimentalmente. Ambos descartaron algún acercamiento.

Por otro lado, Geraldine Bazán resaltó que está viviendo esta etapa de separación “muy apoyada de la gente que me quiere. Lo más importantes es el bienestar emocional de mis niñas, siempre seremos familia”.