Irina Baeva aclaró que no fue la culpable de la separación de Gabriel Soto con Geraldine Bazán

La guapa actriz Irina Baeva indicó que ella no fue la culpable de la separación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Tras muchas especulaciones que se generaron sobre el particular, Irina Baeva dio la cara y dejó en claro que el actor es solo su amigo.

Irina Baeva declaró a un medio estadounidense (SLS) que, ella mantiene una relación únicamente amical y laboral con Gabriel Soto. La actriz rusa enfatizó que solo busca trabajar en paz junto a su amigo, y que ya paren con las especulaciones.

“Como ya lo había dicho, Gabriel y yo vamos a volver a trabajar juntos, la gente va hablar y yo no puedo dejar de ir a la playa, disfrutar mi vida. No me parece justo que la gente se meta en algo que no tienen idea, y sobretodo que se pongan insultar, y feo”, manifestó Irina Baeva.

Irina Baeva aclaró que la amistad entre Gabriel Soto y ella continuará pese a las habladurías. “Ni voy a dejar de ser amiga de Gabriel, nosotros hablamos más porque vamos a volver a trabajar juntos, y él sabe que tiene todo mi respaldo porque él no generó el rumor”, expresó la actriz.

En otro momento, Irina Baeva expresó que toda esta situación le afectó en su momento, pero tiene claro que en esta vida se aprende de lo bueno y lo malo. La también modelo explicó que nunca había pasado por un incidente similar, y que de este tipo de situaciones se aprende algo.