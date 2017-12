Emily Ratajkowski calentó Instagram con atrevida sesión de fotos

En esta oportunidad, la modelo y actriz británica Emily Ratajkowski , alborotó a sus seguidores y causó polémica al posar semidesnuda sobre espaguetis con salsa de tomate.

‘Taking my love of pasta’ (manteniendo mi amor por la pasta), con esta descripción Emily Ratajkowski publicó parte del trabajo fotográfico donde mostró sus irresistibles medidas. La sesión fue realizada para un calendario que edita The Love Magazine por las celebraciones de fin de año.

Algunos seguidores celebraron esta atrevida puesta fotográfica con espaguetis y salsa de tomate, donde lució una sexy lencería color coral y piel.

Emily Ratajkowski demostró que no le causa preocupación en lo más mínimo los carbohidratos es por ello que valoró la etiqueta #Staystrong (mantente fuerte) al demostrarlo en un fragmento del vídeo donde posa con los espaguetis en su boca.

Datos Claves – Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski es una de las modelos más solicitadas en las pasarelas.

Asimismo, cuenta con un gran legado de seguidores en Instagram. ¿Cuántos? Ni más ni menos que 12 millones de followers. Sin duda alguna, es toda una celebridad en las redes.

La revista GQ la eligió en el 2014 como la mujer más sexy del mundo.