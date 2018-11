Fonseca emocionado tras convertirse en padre

El cantautor colombiano Fonseca luce cansando pero al mismo tiempo pleno de felicidad tras el nacimiento en la misma semana de sus dos “Agustín”, su tercer hijo y del noveno álbum de su discografía.

“Ha sido toda una experiencia”, reconoció el cantante en entrevista con Efe, en la que señaló que grabar y componer un disco “es un proceso intenso” y si eso lo combinas con la llegada de un hijo, que es “muy emocional”, el resultado es “muy bonito, por partida doble”.

Cuenta que decidió que sus “dos hijos” se llamaran “Agustín” para marcar el momento y recordó que el nombre les vino a él y a su esposa, Juliana Posada, al mismo tiempo, “telepáticamente” y sin que hubiera de por medio ninguna referencia familiar, algo que le pareció mágico.

En lo musical, Juan Fernando Fonseca se siente “muy satisfecho con el álbum”, salido a la venta el viernes y que incluye colaboraciones con los españoles Ana Torroja y Melendi, además de “nuevos sonidos” pero dentro de su estilo reconocible de fusión pop con toques de la música tradicional de su país.

Un adelanto del disco fue el sencillo “Simples corazones”, escogido como tema de la campaña turística de Colombia para 2018 y que ha sido nominado a un Latin Grammy.

El álbum, publicado por Sony Music Latin, refleja los rasgos de la carrera de Fonseca, como es esa combinación de pop con el tradicional acordeón, tan típico del vallenato, que producen unas melodías sobre las que discurren letras románticas.

A esa propuesta el cantante se mantiene fiel de su primera producción en 2002, “Fonseca”, y que luego le permitió la internacionalización de la mano de sencillos como “Te mando flores”, que fueron parte de su segundo disco, “Corazón”.

No obstante, con “Agustín” se acercó más a la base rítmica de la música urbana y prueba de ello es que por primera vez publica un disco en el que no figura una batería, algo que surgió de manera natural, dijo.

“Siempre me he dejado influir por lo que oigo, yo nunca le meto mucha estrategia a eso. A la hora de componer y hacer un disco siempre lo veo como una hoja en blanco, no tengo ningún plan de vuelo”, explicó.

“Agustín” cuenta con 16 canciones, en diez de ellas con Fonseca ejerciendo de productor, y el álbum ha contado en total con once productores de diversas nacionalidades, entre ellos su compatriota y amigo Mauricio Rengifo.

Respecto a las colaboraciones con otros artistas, comenta que se dieron de forma natural. Con Ana Torroja, con la que canta “Paso a paso”, lo coordinó vía Twitter, mientras que en el caso de Melendi ya tenía una relación personal y le pareció que su voz era perfecta para el “remix” de “Simples corazones”.

El tema “Volver a verte” tiene como invitados al dúo colombiano Cali y el Dandee, del que forma parte Rengifo, y hay además temas interpretados con el mexicano Kinky y el argentino Nahuel Pennisi, éste último un artista “sorprendente” y “especial”, dijo, y con quien interpreta la balada “Porque nadie sabe”.

Fonseca, ganador durante su trayectoria de cinco Latin Grammy, se prepara para llevar sus canciones por todo Estados Unidos, acompañado de la banda Bacilos, y aunque se le hace “duro” salir de viaje y estar lejos de su familia, más en los próximos meses tras el nacimiento de su hijo, afirma que tocar en vivo le da “vida”.

Y para esa “nueva vida” que ha convertido su hogar en un quinteto (sus niños mayores, Paloma y Manolo, tienen ocho y cinco años, respectivamente) Fonseca solo espera “que tenga un viaje por esta vida en la que buscar la felicidad sea lo principal”.

El otro “Agustín”, el musical, quiere que le ayude a “seguir construyendo carrera, seguir construyendo caminos y seguir imprimiéndole historias de cariño y amor a las canciones, para que la gente pueda sentirse identificadas, tomarlas prestadas, dedicarlas”, dijo.

“Yo soy feliz de ponerme al servicio de la gente para eso”, confesó. EFE

