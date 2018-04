La familia de Avicii explica que el DJ pudo haberse suicidado

A pocos días del inesperado fallecimiento de DJ Avicii, su familia se ha pronunciado sobre el particular y ha dado más pistas sobre las causas de su repentina partida de la estrella de la música electrónica.

“Nuestro amado Tim era un buscador, un alma artística frágil que buscaba las respuestas sobre dudas existenciales. Un perfeccionista que viajó y trabajó muy duro, a un ritmo que lo llevó al estrés total”, fue la primera parte del comunicado de la familia.

“Cuando dejaba de estar de tour quería encontrar un balance en su vida que lo llevara a ser feliz y capaz de hacer lo que más le gustaba, la música”, continua el mensaje.

En ese mismo contexto, la familia asevera que Avicii era un joven luchador que buscaba la felicidad en sus diversas expresiones y la tranquilidad de sí mismo.

“Realmente luchó con pensamientos sobre el significado de la vida, la felicidad. No podía seguir más. Quería encontrar paz. Tim no fue hecho para la máquina de negocios en las que se estableció. Él era una persona sensible que amaba a sus fans, pero huía de los reflectores”, estima el comunicado.

De otro lado, el representante del Avicii confirmó su muerte hace unos días lamentando su deceso.

“Con profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, más conocido como Avicci, fue encontrado muero en Muscat, Oman, el viernes 20 de abril. La familia está devastada por lo que les pedimos respecto a su privacidad en este momento tan difícil. Por el momento no se darán más declaraciones”, escribió.

“Tim, siempre serás querido y tristemente extrañado. La persona que fuiste y tu música seguirán vigentes en la memoria. Te amamos, tu familia”, fueron los últimos mensajes que escribió su familia.