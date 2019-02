Falleció Andy Anderson, ex baterista de The Cure, a los 68 años

Luego de haber revelado hace algunos días que padecía de cáncer, Andy Anderson, ex baterista de The Cure, falleció a los 68 años a causa de esta enfermedad terminal en etapa 4.

Clifford Leon Anderson, nombre real del músico, se mostró optimista frente a su enfermedad, según sus últimas publicaciones en Facebook, donde pedía a sus fanáticos que no se desanimaran y que le enviaran mucha energía positiva para afrontar su mal.

Hace tan solo una semana, Andy Anderson utilizó su cuenta de Facebook para confesar que sufría de cáncer terminal en etapa 4. En el extenso mensaje, pedía a sus fanáticos que “sean positivos”.

“Hola chicos, les quiero contar que tengo cáncer terminal en etapa 4 y no hay forma de revertirlo; cubre totalmente el interior de mi cuerpo. Me encuentro muy bien y estoy consciente de mi situación”, escribió el ex baterista de The Cure.

“La quimioterapia y la radioterapia se discutirán en breve. Espero poder comunicarme con ustedes en los próximos días con respecto al resultado. Por favor, no se desanimen, sean positivos”, agregó Andy Anderson en su carta.

Este es el mensaje de Andy Anderson en Facebook.

Cabe señalar que Andy Anderson fue miembro de la banda de rock alternativo de 1983 a 1984, en reemplazo de Lol Tolhurst, quien pasó de la percusión a los teclados. Luego, fue despedido tras una pelea con unos guardias de seguridad en un auditorio de Tokio. Fue sustituido por Boris Williams.

Con The Cure participó en los discos “The Top”, donde destacó el single “The caterpillar”; “Japanese Whispers”, en los temas “The Lovecats” y “Speak My Language”; y el “Concert: The Cure Live”.