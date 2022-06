Alec John Such, el reconocido bajista estadounidense y uno de los miembros fundadores de la banda Bon Jovi, falleció a los 70 años de edad.

La noticia la dio a conocer la agrupación de rock a través de un comunicado compartido en las redes sociales, sin embargo, no detalló las causas de su muerte.

“Tenemos el corazón roto tras habernos enterado del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Suh. Era uno de los originales. Como miembro fundador de BON JOVI, Alec fue fundamental en la formación de la banda”, se lee en el comunicado.

“Alec siempre fue salvaje y lleno de vida. Hoy estos recuerdos especiales traen una sonrisa a mi rostro y una lágrima a mis ojos. Lo vamos a echar mucho de menos”, añadieron los miembros de la banda.

Alec John tocó con Bon Jovi desde 1983 hasta 1994. Contribuyó a éxitos como “Livin’ On a Prayer”, “You Give Love a Bad Name”, “Wanted Dead or Alive”, “Bad Medicine” y “Keep the Faith”, entre muchos otros.

Aunque su salida de la agrupación estuvo marcada por rumores que no fueron en buenos términos, lo cierto es que el bajista se reencontró con la banda en el 2018 para su ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll.

