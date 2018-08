Nick Jonas lamenta muerte de Craig Zadan, productor de la película 'Chicago', con emotivo mensaje

Craig Zadan, conocido productor de Hollywood por musicales como ‘Footlose’, ‘Chicago’ y ‘Hairspray’ falleció el 20 de agosto a los 69 años tras una operación.

La noticia fue dada por la NBC Entertainment, cadena con la que Craig Zadan trabajó en diversas ocasiones de la mano con su socio Neil Meron en shows de televisión e incluso produciendo la gala de los Oscar.

A través de Robert Greenblatt, la NBC emitió un comunicado con profunda tristeza: “Estamos consternados de que el hombre detrás de tantas producciones increíbles de cine, teatro y televisión, entre ellas muchos musicales alegres, nos haya dejado de manera tan repentina”.

It’s with great sadness that we mourn the loss of Craig Zadan, executive producer of NBC’s live musicals. Craig’s distinguished career is eclipsed only by his genuine love for the thousands of people he worked with over the years. His absence will be deeply felt. pic.twitter.com/DBEzKWB54V

NBC