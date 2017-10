Viudo de Hiromi Hayakawa recuerda a la cantante y a su hija con conmovedora imagen

¡Un amor a la distancia! A un mes del fallecimiento de Hiromi Hayakawa, Fernando Santana, el esposo de la joven cantante decidió rendirle un homenaje públicamente a través de las redes sociales.

Fernando Santana compartió una imagen en la que vemos que ambos entrelazan sus manos acariciando el vientre de la cantante.

“Mi hermosa familia”. Es la conmovedora leyenda con la que acompañó la imagen en Facebook que originó una serie de comentarios de apoyo para el viudo.

“Me estoy quedando con mis papás, desde que nos fuimos al hospital no he regresado, no me siento preparado, al final ahí está ella, nuestra casa, las cosas de mi hija”, reveló el viudo hace unos días atrás durante una entrevista.