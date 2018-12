Eva Longoria prefiere no responder las críticas sobre su físico tras convertirse en madre

La actriz de cine y televisión estadounidense Eva Longoria se refirió a las críticas que recibió a través de redes sociales por su aumento de peso tras dar a luz a su primer hijo con su esposo, Pepe Bastón.

Durante su carrera, Eva Longoria participó en diversos concursos de belleza hasta su debut en la televisión interpretando a Gabrielle Solís en la telenovela “Mujeres desesperadas” y su físico siempre ha sido un tema que dio mucho que hablar gracias a su bien trabajada figura.

Pese a ser considerada como un ícono de belleza, la actriz aseguró que no es una “sex symbol” y que no busca acaparar portadas tan solo por una belleza superficial o su rápida recuperación física tras dar a luz.

Por el contrario, la actriz comentó que está muy feliz con el nacimiento de su primer hijo con Pepe Bastón y que busca demostrar que las famosas también son humanas, por lo tanto, demoran un tiempo en regresar a su figura previa al embarazo.

“Yo no he sucumbido a ningún tipo de presión. No sé si hay alguien ahí fuera diciendo que debería apresurarme a la hora de perder peso, porque lo cierto es que no presto ninguna atención a esos comentarios”, dijo la actriz estadounidense a la revista People.

“Cuento con unas mujeres maravillosas en mi vida que me lo han enseñado todo acerca del valor de la autoestima desde que era muy joven. Provengo de una familia de mujeres fuertes, así que era casi imposible que yo perdiera la mía por algo tan trivial”, agregó Eva Longoria.

Aunque su intención no es bajar de peso lo más rápido posible, **Longoria **aseguró que ya empezó su rutina de entrenamiento “con mucha disciplina”.

“Me sigue encantado el yoga, pero ahora mis entrenamientos se centran más en el levantamiento de peso. He empezado muy en serio con esa disciplina. Pero también le di tiempo a mi cuerpo para adaptarse al posparto tras el embarazo. ¡He tenido un bebé! He creado una vida humana, así que tampoco me obsesioné en recuperarme muy rápido”, señaló Eva Longoria en otra entrevista a Us Weekly.