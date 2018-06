Eugenio Derbez se burla de Luis Miguel y desata la ira en Twitter

Eugenio Derbez compartió en su red social Twitter un vídeo en donde indica que encontró a la mamá de su famoso personaje el Lonje Moco y recordó que Luis Miguel no la ha encontrado. Pese a que el vídeo es muy simpático y ha generado diversas carcajadas en el ciberespacio, esta acción causó polémica y el protagonista de “Hombre al gua” ha sido tildado de racista e insensible.

“Luis Miguel no ha encontrado a su mamá… ¡Pero el Lonje Moco sí la encontró! ¡Miren!”, se puede leer en uno de sus Tuits del genial comediante mexicano.

Lamentablemente el humor del mexicano en este comentario le generó muy poca gracia a muchos, sobre todo, porque ahora que se conoce más de fondo la vida y tragedia de Luis Miguel, a través de la serie biográfica de Netflix y Telemundo.

“Que mala onda tus comentarios Eugenio”, “Esta vez no Eugenio, no está bien, tú puedes visitar la tumba de tu madre, Luis Miguel no”, “Con este chistecito se te pasó la mano”, “No me parece gracioso incluir en este cruel chiste a la madre de LuiMi”, “Me parece una falta de respeto y deberías disculparte”,se pueden leer algunas respuestas a la publicación de Eugenio Derbez.

Como se recuerda, el “Sol de México” tiene una alta simpatía en el caso de la desaparición de Marcela Basteri,el cual generó que varios salgan en su defensa luego que Eugenio Derbez se mofara de esto.